Petite enfance : bientôt des salariés non diplômés dans les crèches

Face à la pénurie de personnel qui sévit dans les crèches, un décret prévoit de recruter, dès la rentré de septembre, des salariés non diplômés et de les former ensuite en interne.

Il devrait entrer en vigueur ce 31 août. L’arrêté ministériel, publié le 4 août, autorisera aux employeurs d’embaucher des candidats non qualifiés, si ceux-ci prouvent qu’ils sont en difficulté de recrutement pendant au moins 3 semaines.

Les critères sont de ce fait allégés pour les candidats. Ces derniers devront justifier d’une expérience auprès des enfants ou, tout simplement, prouver leur motivation. Ils bénéficieront ensuite d’une formation en interne via un “parcours d’intégration” de 120 heures.

Si cet assouplissement contribuera à combler le manque de personnel dans les crèches, il n’est toutefois pas vu de bon œil chez certains professionnels de la petite enfance.