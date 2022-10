Plan de sobriété énergétique : la Fête des Lumières aura bien lieu

La Ville de Lyon a présenté ses mesures de sobriété pour faire face à la crise énergétique. Le plan de sobriété se décline en 18 mesures permettant d’atteindre 10% dès la première année, sans fermeture d’équipement public.

Depuis le début du mandat, la Ville de Lyon mène une action de réduction des consommations d’énergie : arrêté contre le chauffage des terrasses, arrêté contre la climatisation des portes ouvertes des commerces, ajustement des températures dans les bâtiments publics, extinction 4 jours par semaine des illuminations sur 370 bâtiments patrimoniaux de la ville, développement des énergies renouvelables et locales (solarisation, biogaz…), etc.

La Ville de Lyon confirme le maintien la Fête des Lumières du 8 au 11 décembre. L’évènement présente en effet un bilan de consommation énergétique négligeable, grâce notamment à l’utilisation de techniques peu énergivores (Leds) et à la modulation des éclairages du plan lumière sur toute la période de la Fête.

Pour les illuminations de Noël, l’amplitude horaire sera adaptée à 23h (au lieu de minuit) et la période d’illumination sera réduite d’une semaine en janvier.

Les mesures du plan de sobriété se déclinent en 18 mesures et 5 grands axes : le chauffage, l’éclairage urbain, la solidarité énergétique, les travaux et mesures structurelles, et les bonnes pratiques pour agir sur les comportements.

· Aucune fermeture d’équipements publics. La totalité des équipements restent ouverts et conservent les mêmes horaires, avec des adaptations en matière de chauffage. La température sera abaissée à 18° dans la plupart des équipements, excepté les locaux administratifs, les bibliothèques, les crèches et les écoles (19°). Dans les résidences seniors ou EPHAD, les températures ne seront pas modifiées. La température sera de 14° dans les gymnases et l’eau des piscines sera à 25°. L’eau chaude des lave-mains est coupée dans les bâtiments publics.

· Principe de solidarité : Afin d’accompagner les ménages les plus précaires, le CCAS (Centre communal d’action sociale) de la Ville de Lyon renforce son rôle d’identification et d’accompagnement, et mobilisera son fonds d’aide financière selon les besoins.

· Action sur l’éclairage, l’éclairage patrimonial sera limité au samedi uniquement, jusqu’à 23h et à titre exceptionnel lors d’événements.

· Une charte sobriété sera prochainement mise en place avec les commerçants et les structures subventionnées par la Ville, afin d’embarquer les acteurs de la ville.

· Des travaux et aménagements structurels sont effectués sur les bâtiments municipaux: pose de film de survitrage, optimisation du déclenchement des ventilations, rationalisation de l’occupation des locaux municipaux en regroupant des activités.