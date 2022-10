Plus de 4 milliards d’euros pour financer les projets de la région

Le nouveau contrat de plan Etat-région a été présenté en Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux parties s’engagent à développer des projets dans chacun des départements. 395 millions ont été débloqués pour l’Isère.

Parmi les projets on attend des financements d’équipements sportifs, de voies vertes, d’établissements culturels, ou encore des aménagements touristiques. Plus de 83 millions d’euros sont prévus pour le pôle universitaire de Grenoble Alpes Valence.

Parmi les autres projets on retrouve :

Aménagement et rénovation de la véloroute V63 dans le département

– Implantation du musée de la Resistance et de la Déportation dans le Palais du Parlement dauphinois

– Financement du Centre de conservation des collections muséographique des musées départementaux, le Pôle muséal de conservation

– Rénovation du Château Louis XI à la Côte Saint André

– Modernisation du musée de l’Histoire de Vienne

– Aménagement de sites et navettes terminales

– Construction d’un nouveau conservatoire à Bourgoin-Jallieu

– Reconversion de l’ancien site industriel Bonna Sabla pour l’accueil d’activités économiques

– Soutien au projet cinématographique porté par la Communauté de Communes de Bièvre Isère

– Création d’une voie verte sur l’ancienne voie ferrée dans la Communauté de Communes de Bièvre Isère

– Restructuration et rénovation du centre-ville de Saint-Marcellin

– Restructuration du site des caves de Chartreuse

– Projet de végétalisation et d’aménagement du centre Cœur de Ville de Voiron

– Soutien au développement de stations multiénergie sur le territoire

– Rénovation du port de plaisance Roches de Condrieu

– Création d’une voie verte entre Allemond et Séchilienne

– Création d’une Maison Intercommunale Emploi – Formation dans le Grésivaudan

– Aménagement de l’espace Techno-Temps de la Communauté de Communes de la Matheysine et requalification de l’ancienne gare de la Mure en tiers-lieu à vocation technologique, accueillant des formations portées par l’école TTIS et

l’Université Grenoble Alpes

– Extension du Parc d’Activités Bièvre Dauphine 3Aménagement de la zone industriel et portuaire de Loire-sur-Rhône

– Plan Patrimoine en faveur de la restauration des monuments historiques emblématiques de Vienne, dont l’église Saint-Maurice

– Création d’ascenseurs valléens entre les communes du Bourg d’Oisans et d’Huez, sur les 2 Alpes – Alpes d’Huez et sur Allevard / Bourg d’Oisans-Hue

– Rénovation du centre de formation et centre d’entrainement du Grenoble Foot 38

– Projets d’investissements dans les Petites Villes de Demain et les contrats région ville moyenne

– Rénovation urbaine (ANRU) : intervention sur le tissu urbain et contrats locaux

– Aides aux communes rurales

– Investissement pour améliorer la sécurité dans nos communes

– Déploiement du très haut débit (THD) en dehors des zones couvertes par les opérateurs privés

– Soutien aux projets d’irrigation agricole