« Portugal au menu » les 8 et 9 juin à la Cité Internationale de la Gastronomie

Les 8 et 9 juin, la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon accueillera « Portugal au menu », un événement organisé en partenariat avec le Consulat général du Portugal à Lyon et la Métropole de Lyon. Cet événement mettra à l’honneur la gastronomie portugaise avec une série d’animations et d’ateliers culinaires. Le 9 juin, le chef Cardoso proposera également une master-class dédiée à la préparation de la « Bacalhau com natas » (brandade de morue), un plat emblématique de la gastronomie portugaise.