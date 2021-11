Printemps de Pérouges : quatre nouveaux artistes complètent la programmation 2022

L’organisation du festival de musique Printemps de Pérouges a dévoilé ce mardi la participation de quatre nouveaux artistes afin de compléter la programmation de son édition 2022, année du 25e anniversaire du festival.

Grand Corps Malade et Vianney s’ajoutent à la liste des artistes qui seront sur scène le 1er Juillet, tandis qu’Eva et Tayc se produiront le dimanche 3 juillet. La billetterie est déjà ouverte, plus d’informations ici.