Procès des attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam réaffirme avoir « renoncé » à se faire exploser

Principal accusé et seul survivant du commando ayant commis les attentats du 13 novembre qui ont mené à la mort de 131 morts et qui ont fait 413 blessés à Saint-Denis et à Paris, Salah Adbeslam était au centre des débats, mercredi, lors du procès qui se tient à la cour d’assises spéciale de Paris.

Après sept mois et 102 jours de débats, ce nouvel interrogatoire était très attendu puisqu’il portait sur les derniers jours précédents les attaques et le déroulement de la soirée. Mais Salah Abdeslam a longtemps exercé son droit au silence, avant de prendre la parole au moment d’évoquer le non actionnement de sa ceinture explosive.

« Je n’ai pas été jusqu’au bout, j’ai renoncé à enclencher ma ceinture, pas par lâcheté, pas par peur, mais je ne voulais pas, c’est tout », a lâché l’accusé depuis son box, infirmant ses propres propos, lui qui avait indiqué auparavant que sa ceinture ne s’était pas déclenchée. « J’avais honte de ne pas avoir été jusqu’au bout et j’avais peur du regard des autres. J’avais 25 ans aussi. »