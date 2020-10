Quatre chèvres sauvées par la SPA de Lyon

#Maltraitance

Sauvetage de 4 chèvres dans le Sud du #Rhône 🐐

▶️ La #SPAdeLyon et la police municipale ont porté secours à 4 chèvres victimes de manque de soins, ne pouvant presque plus marcher. Notre SPA a déposé plainte et recueilli les animaux.

👀 https://t.co/3hHflLyJyu pic.twitter.com/zBywpxv0Hx