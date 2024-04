À Chalon-sur-Saône, quatre étudiants des Écoles Normales Supérieures de Paris et de Lyon ont effectué une escale dans la région pendant cinq jours.

À bord de leur bateau laboratoire, ils ont entrepris l'étude de la Saône et d'une partie du Rhône sous différents aspects. Leur projet a débuté à Port-sur-Saône et se terminera à Arles quatre mois plus tard.