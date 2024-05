Quelles conditions pour que l’OL soit européen ?

Quels sont les résultats nécessaires pour que l’OL se qualifie pour une coupe d’Europe la saison prochaine ?

La première réponse est aussi la plus simple et la plus prestigieuse : en gagnant la coupe de France le 25 mai contre le PSG, l’OL obtiendrait son billet pour la Ligue Europa, peu importerait alors son classement final en L1.

En revanche en cas de défaite face au PSG, l’OL devra avoir réussi le nécessaire en championnat. Une L1 où Lyon malheureusement n’a pas son destin entre ses mains. Actuellement 7e, une position qualificative pour les barrages de l'UEFA Conférence Ligue (la première sous ce nouveau nom), l’OL peut se faire doubler par Marseille (8e à 3 points) lors de son match en retard ce mercredi à Reims (la différence de buts de l'OM est de +11 contre -7 à l'OL).

Le sixième Lens est à égalité de points avec l’OL mais possède lui aussi une bien meilleure différence de buts (+8 contre -7), impossible à combler lors de l'ultime journée.

Le programme de la dernière journée : Lyon-Strasbourg, Lens-Montpellier et Le Havre-Marseille

Lyon sera européen s’il bat Strasbourg et que Lens et/ou Marseille ne gagne pas leur(s) dernier (s) match(s).

L’espoir est réel car loin du Vélodrome, l'OM n'a gagné que deux fois sur quinze en championnat, possédant ainsi l'avant-dernier bilan à l'extérieur. En une semaine, les Phocéens devront alors doubler leur compteur de victoires loin de Marseille en s'imposant à Reims puis au Havre.

On saura mercredi soir après Reims-Marseille si l’OL aura son destin entre ses pieds lors de la dernière journée : ce sera le cas si l’OM ne s’impose pas en Champagne.

L'OL peut aussi être européen en se contentant d'un nul contre Strasbourg si Marseille ne gagne aucun match et/ou si Lens ne s'impose pas devant Montpellier. Voir même en perdant devant Strasbourg si Marseille ne remporte aucune rencontre.

A noter que les barrages de l' UEFA Conférence Ligue (22 et 29 août) ne sont pas à proprement parler des barrages puisque aucune équipe ne sera directement qualifiée pour la phase de poule de cette compétition, qui sera la saison prochaine une phase de ligue unique à 36 équipes.