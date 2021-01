Quelles nouveautés pour la rentrée 2021 dans l’Académie de Lyon ?

Près de huit mois avant la rentrée scolaire, Olivier Dugrip le recteur de l’Académie de Lyon, a annoncé les priorités pour les établissements situés dans le Rhône, l’Ain et l’Isère.

Dans un premier temps, il faut réduire le nombre d’élèves par classe, notamment en maternelle et en primaire. Il s’agit d’une des directives du gouvernement. Le nombre d’élèves par classe va donc baisser dans les trois départements.

Au collège, les 5e,4e, et 3e seront à 24 élèves par classe dans les établissements prioritaires. Cependant, ils seront à un effectif de 30 dans les établissements non prioritaires. Concernant le lycée, c’est-à-dire en 1ère, 2nd et Terminale, les élèves seront 35. Le nombre d’élèves devrait augmenter de 2,2%, soit 4 662 collégiens et lycéens de plus que cette année.

A noter que 200 postes de professeurs des écoles doivent être créés dans l’Académie de Lyon, dont plus de 150 dans le Rhône.

Autres types d’annonces

Le ministre de l’Éducation nationale souhaite achever les dédoublements en grande section.

De plus, l’objectif est de renforcer les réseaux prioritaires et l’accueil des élèves en situation de handicap. Pour ce faire, une ouverture de nouvelles Unités Localisées d’Inclusion Scolaire (ULIS) : 5 dans la Loire, 8 dans l’Ain et 10 dans le Rhône.

Concernant le second degré, dans les filière technologique et professionnelle, une ouverture de cinq nouvelles formations du CAP et un nouveau bac pro dans les métiers de la sécurité.

Dès le 20 janvier, à l’ouverture de la plateforme Parcoursup, les jeunes bacheliers pourront faire leurs vœux pour intégrer une formation aux professeurs des écoles. Ainsi que, deux enseignements artistiques supplémentaires dans l’art et le cinéma.