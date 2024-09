Les viennoiseries "Suisses chocolat" vendues dans plusieurs magasins Lidl de la Loire et de la Haute-Loire font l'objet d'un rappel en raison de la présence de petits fragments de bois. Ces produits, vendus entre le 3 et le 6 septembre dans deux magasins de Roanne ainsi qu'à Mably, Villerest et Brioude, sont concernés par ce rappel. Il est recommandé aux détenteurs de ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente.

