Rasteau : un incendie se déclare dans la garderie de l’école

Grosse frayeur ce vendredi matin, peu avant 9h, à l’école de Rasteau, au nord d’Avignon. Un incendie s’est déclaré après un dysfonctionnement d’un fer à repasser. Au total, 80 élèves et 9 adultes ont, en tout, été évacués et tous déplacés vers une salle municipale voisine. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.



Selon les informations de La Provence, l’intervention des secours aurait permis de limiter la propagation des flammes. En revanche, trois personnes ont été prises en charge par les pompiers et transportées vers le centre hospitalier de Vaison-la-Romaine : un enfant de 6 ans et deux agents municipaux.



La garderie a été endommagée et devrait rester fermée plusieurs semaines.