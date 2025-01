Rayan Cherki nominé pour le titre du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de décembre

L’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a dévoilé hier les nominés pour le Trophée du joueur du mois de décembre en Ligue 1. Parmi eux, le Lyonnais Rayan Cherki est présent aux côtés de Jonathan David (LOSC), meilleur buteur du championnat, et de Mason Greenwood (OM). Un choix logique au vu des performances du meneur de jeu lyonnais, auteur d’un but et de deux passes décisives en deux rencontres durant le mois de décembre. Plus largement, Rayan Cherki s’est imposé comme l’un des éléments clés de l’OL durant la première partie de saison. Avant la trêve hivernale, il affichait un bilan impressionnant de 5 buts et 6 passes décisives en 10 matchs, toutes compétitions confondues, soit 11 contributions décisives qui témoignent de son influence sur le jeu de son équipe.

MB