OL, FCVB, LOU, ASVEL…. l’agenda sportif du week-end

Football :

Olympique Lyonnais - Lens : dimanche 17h15 - 32ᵉ journée de Ligue 1

Lyon n’a pas le droit à l’erreur ce week-end. L’Olympique Lyonnais (5e) accueille le Racing Club de Lens (8e) au Groupama Stadium, dimanche à 17h15, pour la 32e journée de Ligue 1. Une semaine après leur écrasante victoire face à Rennes (4-1), les Lyonnais affrontent une équipe de Lens en manque de confiance, lourdement battue à domicile le week-end dernier par Auxerre (0-4). Une victoire est impérative dimanche pour pouvoir accrocher une place en Ligue des Champions.

Bourg-en-Bresse - FC Villefranche Beaujolais : vendredi 19h30 - 32ᵉ journée de National :

Petit déplacement, grand derby pour le FC Villefranche Beaujolais. Le FCVB se déplace sur la pelouse de Bourg-en-Bresse ce soir à 19h30 pour la 32e et avant-dernière journée de National. Sur une série de six matchs sans victoire en championnat, les hommes de Laurent Combarel devront relever la tête après un nul frustrant face à Boulogne vendredi dernier (1-1). De leur côté, les Bressans n’ont plus rien à jouer et sont assurés de finir la saison en National. L’avenir des Tigres se jouera lors de ce match : en cas de victoire, Villefranche serait très probablement assuré de se maintenir cette saison.



GOAL FC - Le Puy-en-Velay : samedi 18h00 - 28ᵉ journée de National 2 :

GOAL FC joue sa survie ce week-end face au leader. Actuellement dans la zone rouge, les Goalois affrontent Le Puy-en-Velay, en tête du championnat, samedi à 18h pour la 28e journée de National 2. Les hommes de Fabien Pujo devront réaliser un exploit pour espérer se maintenir, face à une équipe du Puy qui serait sacrée championne en cas de victoire.

Hyères - AS Saint-Priest : samedi 18h00 - 28e journée de National 2 :

Après une victoire arrachée dans les derniers instants la semaine dernière face à Genets d’Anglet (2-1). Saint-Priest se déplace à Hyères samedi à 18h pour le compte de la 28e journée de National 2. Invaincu depuis 4 matchs, les San-Priots s’ont assuré d’être maintenu dans le championnat.

Basket :

Cholet - ASVEL : dimanche 19h - 28e journée de Betclic Elite :

Sur une série de 8 victoires consécutives en championnat, l’ASVEL se déplace sur le parquet de Cholet dimanche à 19h pour la 28e journée de Betclic Élite. Déjà assurée de disputer les play-offs, l’ASVEL s’apprête à livrer un véritable choc face au leader villeurbannais. Ce duel entre le 4e et le 1er du classement s’annonce tendu. Au match aller, les Choletais avaient infligé une lourde défaite à l’ASVEL (101-87), de quoi nourrir un fort esprit de revanche dans les rangs villeurbannais.

Rugby :

LOU - Racing 92 : dimanche 13h30 - demi-finales de Challenge Cup :

Match de prestige ce dimanche à 13h30 au Matmut Stadium de Gerland : le LOU affronte le solide Racing 92 en demi-finale de l’EPCR Challenge Cup. Trois ans après leur sacre à Marseille, les Lyonnais devront livrer une prestation XXL pour faire tomber le Racing et décrocher leur billet pour la grande finale à Cardiff. Après un superbe parcours, les hommes de Karim Ghezal ont une occasion en or de faire vibrer tout le peuple lyonnais.

R.H