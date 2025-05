36e journée de Pro B : le SCABB doit enchainer, la Chorale en mission avec sa nouvelle recrue pour le sprint final

Aix-Maurienne - Saint-Chamond ce vendredi à 20h, à la halle Marlioz :

Après une belle prestation à Caen ce lundi (81-105), le SCABB a encore trois "finales" à jouer pour espérer décrocher une place en play-in. Tout reste possible pour les hommes de Maxime Nelaton, qui affrontent une équipe d’Aix-Maurienne en difficulté, battue le week-end dernier à l’extérieur par Pau (103-100). Les Aixois ne comptent en effet que deux victoires sur leurs six derniers matchs.

Chorale de Roanne - Nantes ce vendredi 20h, à la halle André-Vacheresse :

Avec le retour d’Antoine Diot, la Chorale retrouve de l’appétit et l’envie de gagner. L’équipe espère désormais pouvoir compter sur sa nouvelle recrue américaine, Kendall Smith, pour aller chercher une place en play-offs, avec en ligne de mire une montée en Élite espérée le plus rapidement possible.

Les Roannais restent, rappelons-le, sur une défaite frustrante mais logique à Boulazac vendredi dernier (91-78). Ils auront à cœur de se racheter ce soir en allant chercher un maximum de points, à trois journées de la fin de la saison régulière.

R.H