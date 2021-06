Régionales : La Poste va reprendre la distribution de 5 millions de plis

Après les couacs au premier tour des élections régionales et départementales, La Poste va reprendre la main. En effet, la société Adrexo a rencontré des dysfonctionnements, notamment dans la région, dans l’acheminement des professions de foi.



Selon un communiqué de La Poste “à la demande de la société Adrexo, et après accord du ministère de l’Intérieur, La Poste travaille à la reprise de la distribution de 5 millions de plis supplémentaires qui relevaient des zones d’Adrexo”



“Malgré les difficultés inhérentes à l’exécution de cette prestation dans des conditions extrêmement contraintes, La Poste et les facteurs se mobiliseront, comme ils l’ont toujours fait, afin de contribuer au meilleur déroulement possible des opérations du second tour des élections régionales et départementales 2021”.



Pour rappel, selon le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, 9% des plis électoraux n’ont pas été acheminés à leurs destinataires pour le premier tour.