Rémi Pullara : un Gone investi contre le cancer

Rémi Pullara, préparateur physique adjoint avec l’OL Féminin, a lancé son projet en 2024 : 366 défis contre le cancer. L’objectif est de réaliser des défis sportifs et de récolter des dons afin d’améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de la maladie. Cette initiative lui est venue à la suite d'une épreuve, survenue il y a 15 ans.

Rémi évoque son projet comme un hommage pour son père décédé

Son projet est divisé en trois axes : se surpasser en réalisant des défis sportifs, récolter des dons afin de financer un équipement sportif pour les enfants et des robots de télé-présence qui permettent de conserver un lien entre les personnes hospitalisées et leur famille, et rendre visite aux enfants et adultes du centre Léon Bérard.

Rémi Pullara détaille son projet, divisé en trois parties

Le sport comme moteur

Le préparateur physique adjoint de l'OL Féminin est un passionné de sport. Outre son activité professionnelle au sein du club, Rémi Pullara participe à de nombreux événements sportifs. Cette année, il était au départ du marathon de Paris (42,195 km en 3 h 24) ou encore de l'IronMan 70.3 de Nice (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied). Sa prochaine course sera les 82 km de la SaintéLyon programmée ce samedi 30 novembre, un trail nocturne auquel il se prépare depuis plusieurs mois.

Objectif la SaintéLyon

Le soutien de l'OL Féminin

En plus du soutien de ses proches, Rémi peut également compter sur les Fenottes. Les joueuses de la section féminine de l'OL suivent avec beaucoup d'attention l'évolution des projets de leur préparateur adjoint. Ce dernier souligne notamment le soutien mental et psychologique qu'elles lui apportent.

Rémi décrit le soutien des Fenottes

Suivez Rémi Pullara sur Instagram pour l'aider et l'accompagner dans ses projets.

Laura Battista (avec J.H.)