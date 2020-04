Reprise des cours le 11 mai : des enseignants appellent à la grève

« Comment comprendre que les restaurants restent fermés, et que les rassemblements soient toujours interdits alors que les établissements scolaires devront réouvrir ? » Voilà la question que se posent les syndicats d’enseignants.

Car beaucoup d’enseignants sont opposés à la décision d’Emmanuel Macron, qui est de faire revenir en cours les élèves du primaire au lycée. Un comité hygiène sécurité et conditions de travail de l’académie de Lyon s’est donc tenu ce jeudi. La FNEC-FP FO a alors demandé des tests sérologiques pour organiser le dépistage systématique pour tous les personnels et les élèves, la désinfection des écoles, services et établissements scolaires ainsi qu’un approvisionnement en matériels de protection (gel hydroalcoolique, gants et masques FFP2).

Les syndicats précise également qu’à l’école, « les gestes barrières sont impossibles à appliquer ». La distanciation sociale risque également d’être compliquée dans des classes regroupant 30 à 35 élèves.

Le syndicat, suivi par de nombreux enseignants, a alors déposé un préavis de grève jusqu’au 30 mai. La FNEC FP-FO promet également d’inviter l’ensemble de la communauté éducative à utiliser leur droit de retrait si le gouvernement maintient cette reprise le 11 mai sans respecter leurs demandes.