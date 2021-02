Rhône : Jean Castex demande le renforcement des contrôles de police

À l’issue d’une visioconférence entre Jean Castex, les préfets des 20 départements sous “surveillance renforcée” et les directeurs d’ARS, le Premier ministre a demandé ce samedi, le durcissement des contrôles de police dans les zones concernées.



Pour rappel, le Rhône fait partie des départements où l’épidémie de Covid-19 menace de s’accélérer. De nouvelles mesures pourraient être prises le 6 mars prochain en cas d’aggravation de la situation sanitaire dans ces 20 départements.



Le Premier ministre a également appelé à optimiser la campagne vaccinale et à déployer les tests salivaires dans les écoles, les collèges et les lycées.

A la demande du Premier ministre, le préfet P.MAILHOS renforce dès à présent et significativement les contrôles de @PoliceNat69/@Gendarmerie_069 sur :

➡️ les rassemblements de personnes

➡️ le respect du #CouvreFeu18h

➡️ le respect du protocole #COVID dans les commerces. https://t.co/q9rai7HT9y — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 27, 2021