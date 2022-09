Rhône : un nouveau radar sur l’A6

Des travaux de renouvellement des chaussées sont en cours sur l’autoroute A6 entre les diffuseurs de Bellevillle et de Mâcon-sud.

La zone de travaux est sécurisée par la mise en place d’un radar chantier et d’une signalisation adaptée. Le dispositif, actif depuis ce mercredi et restera en place pendant un mois.



Il permettra de contrôler la vitesse dans le sens de circulation Lyon-Paris à hauteur de l’air de repos de Dracé (Taponas). La vitesse a été abaissée à 90 km/h.