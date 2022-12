Roche-la-Molière : deux jeunes transportés en urgence absolue après un accident

Un accident survenu dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 décembre sur la commune de Roche-la-Molière a blessé gravement deux jeunes hommes, âgés respectivement de 18 et 24 ans, rapporte Le Progrès.

Une sortie de route est à l’origine de cet incident. Trois jeunes étaient à bord et ont dû être désincarcérés du véhicule en question. Les deux jeunes cités plus haut ont été transportés à l’hôpital Nord en état d’urgence absolue et le dernier, âgé de 22 ans, a lui été emmené au CHU en état d’urgence relative après l’intervention de 18 pompiers et du Samu.