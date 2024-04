12 millions d’euros et deux ans de travaux afin de réhabiliter l’îlot Tarentaize 2.

Sa réhabilitation vient tout juste de démarrer, portée par Habitat et Métropole et la ville de Saint-Étienne. Pendant deux ans et demi, les immeubles compris entres les rues Tarentaize, Jo-Gouttebarge et Polignais, vont subir une sacrée transformation, en façade, à l’intérieur des 107 appartements disponibles ainsi qu’au rez-de-chaussée.