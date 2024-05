Saint-Étienne : deux hommes interpellés pour le port d’une Kalachnikov

Ils ont 19 et 22 ans et avaient prévus de se venger. Ils se sont faits arrêter à la station essence de la rue de la Montat de Saint-Étienne à bord d'un scooter volé et ont étés mis en examen pour "tentative d'assassinat, associations de malfaiteurs en vue de commettre un crime, recel de vol du scooter, usage de fausse plaque d'immatriculation, refus de donner leur code de téléphone portatif et détention d'arme et munition de catégorie A".

Les deux personnes déjà condamnées à plusieurs reprises, avaient pour projet de "tuer un homme qui serait l'auteur, en mars dernier de blessures par arme blanche sur l'un des deux protagonistes".

M.D