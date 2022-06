Saône-et-Loire : la grêle détruit à 80% un parc photovoltaïque

Depuis plusieurs mois, la société Luxel construit un parc photovoltaïque à Vitry-en-Charollais, en Saône-et-Loire. Ce parc solaire devait être mis en service cet été. Malheureusement, à cause des récents orages, il sera impossible de mettre en service les milliers de panneaux solaires.



En effet, d’après Le Journal de Saône-et-Loire, près de 80% du parc solaire a été touché par les intempéries et les panneaux photovoltaïques sont notamment déformés à cause des énormes grêlons qui sont tombés le 21 juin dernier.

Ce sont donc des mois de travaux, pour un projet écologique, qui ont été anéantis en l’espace de quelques minutes par les conditions météorologiques.