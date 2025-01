Statu quo entre Stéphanois et Nantais

Match nul entre l'AS Saint-Etienne et Nantes 1-1 ce dimanche après-midi.

Menés dès la 14' (Simon), les Verts ont poussé pendant plus d'une heure pour enfin trouver la faille sur une superbe frappe d'Augustine Boakye (86').

Au classement Ligériens et Canaris rejoignent Rennes à la 14e place avec 17 points.

Les 2 équipes scruteront donc avec attention les rencontres de 17h15 entre Reims et Le Havre (17e), et Angers (13e) et Auxerre.

Prochaine rencontre pour les hommes d'Eirik Horneland ce vendredi à 20h45 à l'Abbé Deschamps contre Auxerre.

T.B