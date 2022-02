Télévision : la série “Plus Belle la Vie” va s’arrêter après 17 ans de diffusion

L’emblématique série Plus Belle la Vie, diffusée par France 3, va bientôt prendre fin. D’après Le Figaro, le feuilleton quotidien, présent sur nos écrans depuis 2004, soit le plus ancien des quotidiens dans le paysage audiovisuel français et qui se déroule à Marseille, va s’arrêter après 17 ans d’existence, 4 500 épisodes et 18 saisons.

Après 17 ans d'existence et quelque 4500 épisodes, le feuilleton quotidien éteindra bientôt les caméras. En cause: des audiences qui s'essoufflent. https://t.co/mc4bVlXxD1 — Le Figaro (@Le_Figaro) February 17, 2022