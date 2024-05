Dans la nuit de samedi à dimanche, Tibo InShape a dépassé Squeezie en atteignant 18 922 000 abonnés sur YouTube, soit 13 300 de plus que Squeezie.

Squeezie, revenu sur YouTube le 18 mai après quatre mois de pause, avait annoncé ce break pour se reposer et retrouver l'inspiration. Tibo InShape, connu pour ses vidéos humoristiques et axées sur le fitness a suscité des controverses mais malgré ces polémiques, il est désormais le youtubeur le plus suivi en France.

C.B