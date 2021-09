Une journée dédiée au handisport et aux activités adaptées samedi à Chalon

Dans le cadre de la Semaine sport, santé et handicap, la première organisée par le Ville de Chalon et le Grand Chalon, qui se tient depuis le lundi 6 septembre et prendra fin dimanche 11 septembre, une journée dédiée aux activités sportives adaptées a lieu ce samedi.

Une journée entière qui mettra l’accent sur les bienfaits physiques et psychologiques des pratiques sportives et mobilisera les grands équipements et sites des bords de Saône, indique un communiqué autour de l’événement.

Au total, 35 associations seront présentes et proposeront aux participants des initiations à certaines pratiques, ainsi que des conférences autour des différents thèmes, auxquelles les visiteurs auront accès.