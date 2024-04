Tout ce qu’il faut savoir avant PSG-OL

Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, 30e journée de Ligue 1, dimanche 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Pas "une répétition de la finale"

Même si chacun a forcément en tête la date de la finale de la coupe de France le 25 mai, les Lyonnais ne considèrent pas ce match comme une "répétition" de la finale. Le contexte est évidemment différent : le PSG, déjà assuré d'être champion de France, va aborder cette rencontre sans impératif de résultat, ce qui ne sera pas le cas à Lille. “Même si le match ressemble à la finale, des choses vont changer, on sera chez eux, leur situation en championnat et en LDC n’est pas encore déterminée, explique Pierre Sage. L’ambiance, la manière de la préparer et de l’appréhender est très différente. On veut continuer sur notre chemin et eux voudront valider leur bonne prestation.”

Paris sort aussi d'une semaine marquée par sa qualification à Barcelone mardi pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et il est probable que Luis Enrique procède à certaines rotations.

Maxence Caqueret : "Pas une répétition de la finale"

Le discours des coachs :

Pierre Sage : “Je m’attends à un PSG boosté, même s'il y a des rotations sur les joueurs, ceux qui seront alignés vont tout donner pour jouer les matchs suivants. Il y a des principes qui se maintiennent peu importe qui est aligné. On aura un gros match à faire.”

Pierre Sage évoque la force collective du PSG

Comment bien défendre face au PSG ?

🔴🔵 PSG

🗨️Luis Enrique : “Un bon test face à la meilleure équipe des 10 dernières journées”#beINSPORTS #Interview #PSGOL pic.twitter.com/gwP8EU09pn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 20, 2024

La statistique encourageante :

L'OL a gagné deux de ses trois derniers matchs au Parc des Princes.

J.H.

