Trois associations mobilisées pour aider les entreprises en difficulté

#solidarité : pour accompagner les dirigeants face à cette situation inédite, @60000rebondsfr et La Fabrique des Leaders Eclairés mobilisent leurs #coachs pour des sessions d’accompagnement et de soutien. Pour en savoir + et bénéficier du dispositif 👉 https://t.co/u0IaUG9LMx pic.twitter.com/sj7Hmk77oJ