Trois candidats de la région dans la saison 12 de Top Chef

La saison 12 de Top Chef débute ce mercredi. Trois candidats sur quinze vont représenter la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

En effet, le chef Adrien Zedda, qui vient tout droit de Lyon, participe à cette saison avec son univers végétarien. Ensuite, Charline Stengel, étudiante à Grenoble. Cette jeune femme de 19 ans propose une cuisine moderne mais avec du caractère.



Et pour finir, le doyen du concours qui vient de la Haute Savoie, plus précisément de la ville d’Annecy. Yohei Hosaka présente des assiettes mélangeant les saveurs asiatiques et les techniques françaises.

Sur le thème de la créativité sans limite, les quinze candidats vont devoir se départager grâce à plusieurs défis. A cause de la crise sanitaire actuelle, certaines épreuves ont dû être adaptées afin de respecter les gestes barrières.

Les candidats seront confronté au jury habituel : Hélène Darroze, Paul Poiret, Michel Sarran et ainsi Philipe Etchebest.