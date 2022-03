Ukraine : un bombardement russe provoque un incendie dans une centrale nucléaire

Ce vendredi, un bombardement russe a touché la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d’Europe qui se trouve dans le centre de l’Ukraine. Ce bombardement a déclenché un important incendie qui a été causé par des chars russes qui ont ouvert le feu sur la centrale. Les services de secours ont indiqué qu’il n’y a pas eu de victime et qu’ils ont pu accéder au site et éteindre l’incendie, après avoir été un temps empêché par les soldats russes.

Concernant la centrale qui compte six réacteurs nucléaires, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a indiqué que la centrale nucléaire fournit une grande partie de l’énergie du pays et que malgré les bombardements, aucun équipement « essentiel » n’a été touché.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Mouscou de vouloir répéter Thernobyl en installant une terreur nucléaire puisque s’il y a une explosion, l’Europe tout entière devra évacuer. Le président ukrainien à déclarer dans une vidéo « Nous alertons tout le monde sur le fait qu’aucun autre pays hormis la Russie n’a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C’est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l’histoire de l’humanité. Cet Etat terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire (…) Il faut empêcher que l’Europe ne meure d’un désastre nucléaire. »

Pour l’heure, la sécurité de la centrale est « garantie » mais elle est toujours occupée par les troupes russes.