Un changement temporaire à prévoir pour les lignes de tram

Suite aux travaux de création des lignes T9, T10 et du prolongement de la ligne T6, des changements temporaires sont attendus du 3 juin au 30 août inclus sur certaines lignes de tram.

Concernant le T1, il sera limité au trajet Part-Dieu/Halle Tony-Garnier. Les stations ENS Lyon et Debourg ne seront pas desservies. Pour le T4, la ligne circulera uniquement entre Thiers Lafayette et Hôpital Feyzin Vénissieux. Le mardi 18 juin, la ligne ne circule pas de 20 heures à la fin de service. Des bus relais seront mis en place. Du 19 juin au 23 août inclus, la ligne circule entre les stations Thiers-Lafayette et La Borelle. Enfin, les arrêts de bus C16, C17 et 37 serontt déplacés en dehors des zones travaux.