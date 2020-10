Un couvre-feu dès samedi de 21h à 6h dans la métropole de Lyon !

Emmanuel Macron a confirmé ce mercredi soir la mise en place de couvre-feux dans plusieurs métropoles françaises. Il s’appliquera entre 21h et 6h du matin à partir de ce samedi minuit. Les métropoles de Lyon et de Grenoble sont concernées par cette mesure.



Avec Lyon et Grenoble, les métropoles de Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Aix-Marseille et Montpellier seront également concernées par ces restrictions. La région Île-de-France est également comprise dans les zones qui vont expérimenter le couvre-feu pendant au moins quatre semaines. Le gouvernement souhaite toutefois que ces mesures soient étendues à six semaines, soit jusqu’au 1er décembre. Une validation du Parlement est nécessaire.



Voici les principales mesures et annonces qui découlent de la mise en place de ce couvre-feu en Île-de-France et dans les 8 métropoles concernées :



– à partir de 21h, les restaurants, les bars, les théâtres ou encore les cinémas seront priés de fermer leurs portes

– en cas de non-respect du couvre-feu, une amende de 135 euros sera adressée

– le gouvernement recommande de ne pas se réunir à plus de six personnes dans le cadre personnel

– l’application StopCovid va être remplacée par une nouvelle application : Tous AntiCovid

– les personnes seront autorisées de circuler après 21h en cas de travail ou d’urgence

– pas de mesures au niveau des transports

– pas de mesures au niveau de la circulation entre les différentes régions

– chômage partiel à 100% pour les secteurs frappés de plein fouet par le couvre-feu

– mise en place d’une aide de 150€ plus 100€ par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL pour les six prochaines semaines

Un couvre-feu sera instauré de 21h à 6h dans les zones d’état d’urgence sanitaire. pic.twitter.com/hDrckFCt3B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2020