Un fourgon de livraison attaqué par des hommes armés à Rillieux-la-Pape

Des hommes armés ont attaqué un fourgon de fret à Rillieux-la-Pape ce jeudi en fin de matinée.



Loin d’avoir été choisi au hasard, le véhicule transportait notamment de l’or et des métaux précieux. Les faits se sont déroulés route du Mas-Rillier. Le fourgon était en train de rouler quand une Volkswagen Passat lui bloque la route. Trois hommes cagoulés et armés sortent soudainement de la voiture, braquent le chauffeur du fourgon et s’emparent du véhicule.



Ils filent alors tout droit vers le Parc Miribel Jonage où ils mettent feu au fourgon dérobé après l’avoir aspergé d’essence. Le chauffeur, retrouvé dans un état de choc, en avait également été recouvert avant que les malfrats ne prennent la fuite avec leur butin.



Pour l’heure, ils n’ont toujours pas été retrouvés. Une enquête a été ouverte.