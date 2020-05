Un jeune sur six privé d’emploi dans le monde en raison du Covid-19

L’Organisation internationale du travail (OIT) a révélé ce mercredi qu’un jeune sur six se retrouve sans emploi en raison de la crise économique engendrée par la pandémie du Covid-19.



Cette étude menée par l’OIT, révèle que les jeunes de moins de 29 ans sont les plus durement touchés par cette crise économique. Parallèlement pour ceux qui ont réussi à garder leur emploi, ils ont vu leur temps de travail baissé de 23%. Cette baisse considérable pose de nombreux problèmes à certains, quant au retard que cela entraîne dans l’accomplissement de leurs études.



Guy Ryder, le directeur de l’OIT, appelle le gouvernement à agir en portant «une attention particulière à cette génération du confinement» qui essuyait déjà en 2019, le taux de chômage le plus élevé avec 13,6%.