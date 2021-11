Un mystérieux dôme géodésique, place des Célestins

L’équipe de Luxartes Média est allée à la rencontre de Marion Roche et de Benjamin Petit de Let There Be Light (LTBL), un studio créatif multimédia.

Cette année, LTBL studio exposera une œuvre « Synergetics » lors de la Fête des Lumières, place des Célestins. Au programme : un dôme géodésique parcouru par des flux lumineux accompagné d’une projection vidéo et une composition sonore sur le théâtre des Célestins.

Venez découvrir l’interview Marion Roche et de Benjamin Petit sur Luxartes Média !