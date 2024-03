Un nul logique, le 2e but de Nuamah, une parade monumentale de Lopes…Ce qu’il faut retenir d’OL-Reims (1-1)

Olympique Lyonnais - Stade de Reims, 27e journée de Ligue 1 : 1-1 (0-0). Buts : Nuamah (65e) pour Lyon, Okumu (55e) pour Reims.

Un nul décevant et logique

Trop peu dangereux, Lyon ne méritait pas mieux. Même si Reims a ouvert la marque, la défaite aurait été cruelle tant Lyon a longtemps eu la maîtrise de la rencontre. Le deuxième but de Nuamah, presque six mois après son premier contre Lorient (3-3), a évité le pire. C'est le premier match nul sous l'ère Pierre Sage en championnat. Au classement, l'OL, dixième, engrange son 35e point, ce qui devrait lui permettre de ne plus du tout être inquiété par le maintien lors des sept dernières journées.

Lopes monumental

Le gardien de l'OL a assurément réalisé l'un des arrêts de la saison en s'envolant pour dévier du bout des gants sur le haut de sa barre une frappe surpuissante de Richardson à la 90e minute.

Tolisso évoque la parade de Lopes

Le saviez-vous ?

Auteur d'une bonne première période, Cherki a cédé sa place à Nuamah à la pause en raison d'une alerte à un mollet.

La réaction de Pierre Sage : "Je pense qu'on aurait pu faire mieux, nous avions l'intention de jouer ce match pour le gagner mais nous avons manqué d'efficacité."