Un policier condamné après avoir tiré sur sa collègue à Villefranche

Ce mardi, le policier qui avait accidentellement tiré sur sa collègue il y a cinq ans dans un commissariat de Villefranche-sur-Saône a été jugé au tribunal correctionnel de Villefranche. L’agent de police a été reconnu coupable de blessure involontaire par violation d’obligation de sécurité”. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis et écope d’une interdiction de port d’arme pendant un an et demi.

Rappel des faits

Dans l’après-midi du 28 octobre 2016, le policier en service était entré dans le commissariat et avait commencé à décharger son arme dans le hall d’entrée. Pensant avoir vidé le chargeur, il avait tapoté la culasse et avait appuyé sur la détente… Un coup de feu a retenti et la dernière balle s’est retrouvée dans la cuisse de sa collègue. Grièvement blessée, la jeune femme a été héliporté à Lyon.