Un violeur en série recherché à Grenoble

L'angoisse à Grenoble. Un violeur en série est activement recherché. Selon la police, il s'en prend aux femmes qui s’apprêtent à rentrer chez elles la nuit. Il aurait commis au moins huit viols et agressions sexuelles au cours des derniers mois.



La série d'attaques aurait commencé entre fin janvier et début février à Sain-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux et plusieurs quartiers du centre de Grenoble selon le Dauphiné.



L'agresseur décrit par les victimes serait un jeune homme habillé en noir.