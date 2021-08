Une femme hospitalisée à Lyon après le crash d’un avion

Une femme, très grièvement blessée, a été transportée dans un hôpital lyonnais après le crash d’un avion de tourisme ce jeudi après-midi sur la commune de Saint-Colomban-des-Villards, au col du Glandon, en Savoie.



L’avion, en provenance de Loire Atlantique, a pris feu peu après le crash, selon la préfecture de Savoie. Trois personnes sont mortes sur le coup. La dernière victime, éjectée de l’appareil et gravement blessée, a été évacuée en urgence.



Le cycliste qui a pu extraire la femme de l’appareil a été pris en charge et hospitalisé en état de choc.



Une enquête a été ouverte. La préfecture précise que “les circonstances de l’accident sont inconnues à cette heure et seront déterminées dans le cadre de l’enquête judiciaire”.