Victor Wembanyama élu Rookie of the Year en NBA

Le jeune français de 20 ans, passé par l'ASVEL lors de la saison 2021-2022 et drafté à la première position par les San Antonio Spurs en 2023, a été élu Rookie of the Year en NBA.

Ce trophée, destiné aux joueurs disputant leur toute première saison en NBA récompense le meilleur parmi eux sur la saison régulière. Victor Wembanyama a été élu à l'unanimité par les journalistes pouvant voter. Sur 99 votants, Wembanyama a été placé en première position par chacun d'entre eux, soit 99 fois.

Il devient ainsi le premier Français de l'histoire a être élu Rookie of the Year et rentre encore un peu plus dans l'histoire du basket français, seulement un an après avoir été le premier Français de l'histoire a être drafté en première position.

M.D