ZEvent 2021 : plus de 10 millions d’euros de dons

C’était le week-end caritatif le plus attendu de la génération Twitch francophone et il a tenu ses promesses. Plus de 10 millions d’euros au profit de l’ONG Action contre la faim, ont été récoltés au terme de la sixième édition du ZEvent.



Ce marathon de 50 heures de jeux vidéo, d’animations et de défis divers a réuni en présentiel, les vidéastes français les plus connus de Twitch.



Le principe était simple : pendant plus de cinquante heures, les steamers devaient diffuser du contenu en direct pour encourager les internautes et leurs communautés à soutenir l’association caritative choisie cette année.



Depuis Rome, Emmanuel Macron a salué la performance :

En se mobilisant tous ensemble, on peut bouger des montagnes : vous l’avez fait #ZEVENT2021, vous l’avez fait cette année encore ! Un grand bravo. https://t.co/2MGAuS7K07 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2021