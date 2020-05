150 000 collégiens vont reprendre le chemin de l’école lundi

Jean-Michel Blanquer s’est exprimé quant à la reprise des cours, dès la semaine prochaine. D’après lui, « au moins 150 000 collégiens de 6e et 5e » seront de retour à l’école. « Les collèges des départements verts vont rouvrir la semaine prochaine, et ce soir je sais qu’il y a au moins 85% d’entre eux qui vont pouvoir le faire, ça veut dire environ 4 000 collèges qui vont rouvrir pour les classes de 6e et 5e ». Pour ce qui est des collèges de départements en zone rouge, le ministre déclarait, début mai, que les collèges ne pourraient pas rouvrir.

Concernant les classes de 4e et de 3e situés dans les zones rouges, Jean-Michel Blanquer n’en a pas dit plus. Mais il déclare prendre en compte « l’évolution de l’épidémie pour savoir si nous pouvons aller plus loin ».

« C’est une amorce, c’est un début, nous faisons les choses pas à pas pour ces élèves mais c’est important qu’ils puissent retrouver le chemin des collèges », a ajouté le ministre. Pour Jean-Michel Blanquer, cette reprise mi-mai est nécessaire car « le fait de ne pas aller à l’école de mars à septembre (lui) paraîtrait quelque chose de vraiment de grave. Et nous savons qu’il y a un enjeu social derrière cela car les élèves les plus défavorisés ont besoin de l’école ».