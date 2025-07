Aurore Bergé, ministre de l’Égalité et de la Lutte contre les discriminations, sera en visite dans le Rhône mercredi 23 et jeudi 24 juillet. Elle participera aux EuroGames à Lyon, rencontrera élus et associations, et signera une convention contre les discriminations à Rillieux-la-Pape. Ce déplacement vise à renforcer l’engagement de l’État sur ces enjeux.

CC