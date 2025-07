Les EuroGames, plus grand événement sportif LGBTQIA+ d'Europe, se tiennent à Lyon de demain à samedi avec 5 500 athlètes venus de 54 pays. Trente-six sports, animations, conférences et concerts célèbrent l’inclusion et la diversité. Portée par 1 100 bénévoles, la manifestation se veut festive, ouverte à tous et engagée contre les discriminations.

CC