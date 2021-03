200 000 doses par semaine, la Région propose les lycées comme centres de vaccination

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec l’Agence Régionale

de Santé et le préfet de Région, a proposé la mise à disposition

d’équipements régionaux et sa logistique, pour accélérer et

déployer la campagne de vaccination dans notre région.

La Région veut ainsi mettre à disposition l’ensemble des lycées de la Région pendant ces prochaines vacances scolaires.

Elle propose également d’animer des sites qui pourraient servir de

vaccinodromes : comme le site d’Alpexpo de Grenoble, la Grande Halle d’Auvergne, le Parc Expo de Saint-Etienne, les deux hôtels de Région de Lyon et Clermont-Ferrand.

Il ne faut pas oublier le milieu rural. La Région propose ainsi la mise à disposition de bus itinérants accessibles aux habitants les plus éloignés des centres de vaccination.

Face à cette crise, dans la perspective de livraison de doses vaccinales en nombre supplémentaire, il est nécessaire de contenir la propagation des variants, de protéger plus rapidement nos habitants, d’accélérer et déployer cette campagne de vaccination sur tout le territoire.

Chacun doit dès aujourd’hui être mobilisé.

La campagne de vaccination s’accélère au fil des semaines et de manière significative. En effet, en avril, la Région souhaite fortement augmenter les doses. Ainsi, plus de 200 000 doses seront attendues chaque semaine au lieu de 85 000 pour le mois de mars.