8 à 10 mois de prison avec sursis requis contre Cédric Herrou

L’avocat général de la cour d’appel de Lyon a requis 8 à 10 mois de prison avec sursis à l’encontre de Cédric Herrou. Pour rappel, cet agriculteur est accusé « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’étranger en France », plus en détail il lui est reproché d’avoir accueilli et aider près de 200 migrants chez lui dans la vallée de Roya à la frontière italienne.

En 2017, il avait déjà été condamné à quatre mois de prison avec sursis, et c’est en 2018 que la Cour de cassation avait annulé sa peine, car ils retiennent le « principe de fraternité ».

La décision a été mise en délibérée au 15 avril.