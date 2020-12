8 décembre : la ville de Lyon encourage la mise en place des lumignons

Les Lyonnais sont donc invités à ne pas se déplacer le 8 décembre. Toutefois, pour maintenir l’esprit de cette fête si chère aux Lyonnais, la mairie invite toutes les personnes qui le souhaitent à déposer des lumignons à leurs fenêtres.

L’opération des Lumignons du cœur est donc maintenue, il est déjà possible d’acheter vos lumignons dans plusieurs commerces en ville, dont les bénéfices seront reversés à l’association Les Petits frères des pauvres.

Une plateforme en ligne est également disponible pour acheter des « lumignons virtuels ». Cette solution digitale proposée et conçue par Orange permet d’acheter son lumignon sur internet et de mettre un message sur les réseaux sociaux pour l’association. Il est également possible de suivre en temps réel le nombre de e-lumignons avec ce compteur : https://e-lumignonsducoeur.fr/count/.

Une fresque de 20 000 lumignons va également être réalisée, visible sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville de Lyon. La fresque sera un hommage au travail des soignants durant cette crise