A43 : un accident de la route provoque 6 km de bouchons

Un accident de la route s’est produit ce mardi 29 novembre dans la matinée à Saint-Priest sur l’A43, ce qui a engendré 6 km de bouchons entre Saint-Bonnet-de-Mure et Bron. Sur l’A7, vous rencontrez également des difficultés avec 12 km de ralentissements entre Ternay et Saint-Fons en direction de Paris. Il y a également 10 km de bouchons entre Communay et le noeud de Manissieux sur l’A46 sud. Enfin, des bouchons sont actuellement en cours aux deux entrées du tunnel de Fourvière mais également sur l’A47 au niveau de Givors.